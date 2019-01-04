KASE: курс доллара понизился на 2,5 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM, расчеты на следующий день после совершения сделки) по итогам утренней сессии торгов в пятницу на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 379,15 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в четверг курс иностранной валюты понизился на 2,49 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 378,5 тенге за 1 доллар, максимальный - 379,8 тенге. Объем торгов составил 47,1 млн долларов.

В четверг на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 381,64 тенге, дневной - 381,21 тенге, по итогам обеих сессий - 381,38 тенге. Суммарный объем торгов составил 76,05 млн долларов.

Напомним, по итогам утренней сессии торгов на KASE в четверг средневзвешенный курс доллара США понизился на 1,82 тенге - с 383,46 тенге до 381,64 тенге.