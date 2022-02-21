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KASE: Доллар снова вырос

21 Февраля 2022 11:40
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KASE: Доллар снова вырос

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс тенге к доллару вырос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным торгов, курс доллара вырос на 1,56 тенге по сравнению с вечером 20 февраля. Средний курс доллара США составил 429,87 тенге. Официальный курс Нацбанка на 21 февраля составляет 428,32 тенге за доллар.

По данным Kurs.kz, сегодня в обменных пунктах Алматы доллар продается по 429,84 тенге, а покупается по 431,42 тенге. В обменных пунктах города Нур-Султана доллар продается по 429,17 тенге, цена покупки - 430,41 тенге.

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#Экономика   #Тенге  
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