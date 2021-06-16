Касающийся военного сотрудничества Казахстана и России документ рассмотрят в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК обсудят законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный договор заключен 16 октября 2020 года в Нур-Султане.

«Договором предусматривается осуществление военного сотрудничества в интересах обеспечения безопасности государств в совместном планировании применения войск и противодействии вызовам и угрозам региональной безопасности, а также взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества сторон. Комитет готов подготовить заключение по данному законопроекту в срок до 15 декабря 2021 года», - сказала председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, депутат Айгуль Куспан на пленарном заседании палаты.

Кроме того, депутаты палаты рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи Вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств».

Это соглашение было заключено 29 мая 2020 года.

«В соответствии с соглашением стороны создают совместную систему связи Вооруженных сил государств-участников СНГ в целях развития взаимодействия между Вооруженными силами государств-участников документа. Комитет готов подготовить заключение по данному законопроекту в срок до 15 декабря 2021 года», - заключила депутат.