Касающийся операций с драгоценными металлами и камнями закон приняли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли закон «О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение было подписано между странами-участниками Евразийского экономического союза в Москве 22 ноября 2019 года.

«Целью Соглашения является формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств-членов и выработки эффективных мер в данной сфере, а также создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на таможенной территории Евразийского экономического союза. Соглашение состоит из 18 статей, которые определяют правовые основы и требования к функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов.

Положения Соглашения включают нижеследующие направления:

1. Осуществление сделок с драгоценными металлами, необработанными драгоценными камнями.

2. Перемещение необработанных природных алмазов между государствами-членами согласно требованиям Кимберлийского процесса.

3. Совершение сделок и определение классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней.

4. Сбор и обязательный учет лома и отходов, образующихся у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. Опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий (ввезенных или произведенных внутри ЕАЭС).

6. Обмен информацией о законодательных и иных нормативных правовых актах и образцах оттисков пробирных клейм между уполномоченными органами.

7. Применение мер ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.

«В частности Соглашение окажет положительное влияние на устранение существующего на внутреннем рынке ювелирных изделий Союза ограничения, связанного с отсутствием взаимного признания пробирных клейм государств-членов во взаимной торговле ювелирными изделиями. То есть, если ювелирное изделие изготовлено и опробировано на территорий Республики Казахстан, то при реализации этого изделия в странах-участницах ЕАЭС повторное опробование не потребуется», - отметил вице-министр.

Кроме того, Соглашение предусматривает перемещение необработанных природных алмазов с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена в соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов – Кимберлийского процесса.

Также в рамках Соглашения предусмотрен обмен информацией:

- о законодательных и иных нормативных правовых актах, устанавливающих порядок осуществления деятельности с драгоценными металлами и знаки пробирных клейм;

- обмен образцами оттисков пробирных клейм, их описанием, реестрами именников;

- информационный обмен по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ- Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF, –универсальный международный центр урегулирования вопросов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма).



