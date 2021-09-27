Касательно освещения острых социальных тем в СМИ высказался эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК Руслан Алишев высказался касательно правильного освещения острых социальных тем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметил, что в этих вопросах необходимо придерживаться вопросов этики, повышать культуру общения среди пользователей социальных сетей.

«Только взаимодействие, открытый диалог и глубокое понимание вопроса помогут нам», - сказал Руслан Алишев, выступая на круглом столе на тему: «Особенности освещения острых социальных тем» в рамках Astana Media Week-2021.

Ранее сообщалось, что Astana Media Week-2021 стартовала в Нур-Султане.

Отметим, что Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. В ходе AMW-2021 члены международного медиасообщества поднимут актуальные вопросы информационной повестки.

Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн- и офлайн-площадках.