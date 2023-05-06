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Карусель с детьми рухнула в Оренбурге

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Мая 2023, 20:22
Карусель с детьми рухнула в Оренбурге Фото: УМВД России по Оренбургской области.

ОРЕНБУРГ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Карусель обрушилась в парке в Оренбурге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным регионального УМВД, пострадали около 20 человек. «В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», - говорится в сообщении.

Предварительно, погибших в результате ЧП нет. Пострадавших, большинство из которых - дети, передали медикам. По данным Минздрава, госпитализировали 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

По данным из открытых источников, карусель недавно установили в парке.

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