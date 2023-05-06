Карусель с детьми рухнула в Оренбурге

ОРЕНБУРГ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Карусель обрушилась в парке в Оренбурге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным регионального УМВД, пострадали около 20 человек. «В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», - говорится в сообщении.

Предварительно, погибших в результате ЧП нет. Пострадавших, большинство из которых - дети, передали медикам. По данным Минздрава, госпитализировали 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

По данным из открытых источников, карусель недавно установили в парке.