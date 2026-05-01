«Карту Вселенной» XVII века продали на аукционе Sotheby’s за $2,75 млн

В Лондоне на аукционе Sotheby’s за рекордные 2 млн фунтов стерлингов ($2,75 млн) была продана редкая латунная астролябия XVII века из королевской коллекции Джайпура, передает агентство Kazinform.

Ученые называют этот инструмент «портативным астрономическим компьютером» эпохи Великих Моголов. Итоговая цена превысила 2 млн фунтов стерлингов, установив рекорд для подобных объектов исламского мира, пишет BBC.

Экспонат был частью коллекции махараджи Саваи Ман Сингха II из Джайпура, а позже перешел к его супруге Махарани Гаятри Деви и оказался в частном собрании. До аукциона предмет никогда не выставлялся публично.

Астролябия, созданная в Лахоре двумя мастерами Лахорской школы, считается одним из крупнейших сохранившихся экземпляров своего типа. По словам экспертов, ее вес составляет около 8 кг, а диаметр достигает 30 см.

Инструмент использовался для определения времени, навигации, астрономических расчетов и даже религиозных задач, включая определение направления в Мекку.

Специалисты называют астролябию «двумерной моделью Вселенной» и сравнивают ее с современным смартфоном по функциональности.

На корпусе устройства выгравированы координаты 94 городов и 38 звездных ориентиров, а точность делений достигает долей градуса. Уникальная детализация отражает высокий уровень науки и ремесла эпохи Великих Моголов.

По данным Sotheby’s, интерес к лоту был высоким среди коллекционеров и музеев. Итоговая цена побила предыдущий рекорд, установленный османской астролябией, которая была гораздо меньше по размеру и продана в 2014 году почти за 1 млн фунтов стерлингов.

