Карту рисков для Алматы разработают к 2020 году: в городе обследовали все многоквартирные дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в Алматы опубликуют данные паспортизации многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На будущий год мы планируем разработку карты рисков, где будут четко определены, какие последствия возможны при землетрясениях. Мы провели паспортизацию зданий и сооружений. Два года вели паспортизацию всех многоквартирных жилых домов, которые на территории Алматы существуют, до 2001 и до 2010 года. Позже уже мы не делали, так как эти здания новые и паспортизации не подлежат», - сказал на брифинге руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

По его словам старые домостроения это примерно 85% всех зданий.

«У нас очень много старых домов, которые построены в советский период, в 1969-1970-е года, в период массового жилищного строительства. Эти домостроения в большинстве случаев подтвердили свою сейсмостойкость, но есть 308-й серии кирпичные здания, которые по требованиям действующих нормативов считаются несейсмостойкими и будут подлежать реконструкции. В перспективе, если будут случаи сильного землетрясения, они будут представлять большую опасность, чем новые здания», - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что данные о жилых зданиях будут опубликованы в 2020 году.

«Для того, чтобы люди понимали в каких домах они живут, какие дома можно реконструировать, как эти дома можно перепланировать. Самовольная перепланировка квартир, где устранялись несущие конструкции, где-то усилялись, а мониторинга за ними не было. За два года нам удалось создать паспортные данные по этим зданиям, определить, как можно перепланировать квартиры, какие дома можно переоборудовать на первых этажах», - сказал Алмасхан Ахмеджанов.