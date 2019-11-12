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Карту рисков для Алматы разработают к 2020 году: в городе обследовали все многоквартирные дома

12 Ноября 2019 13:37
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Карту рисков для Алматы разработают к 2020 году: в городе обследовали все многоквартирные дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в Алматы опубликуют данные паспортизации многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На будущий год мы планируем разработку карты рисков, где будут четко определены, какие последствия возможны при землетрясениях. Мы провели паспортизацию зданий и сооружений. Два года вели паспортизацию всех многоквартирных жилых домов, которые на территории Алматы существуют, до 2001 и до 2010 года. Позже уже мы не делали, так как эти здания новые и паспортизации не подлежат», - сказал на брифинге руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

По его словам старые домостроения это примерно 85% всех зданий.

«У нас очень много старых домов, которые построены в советский период, в 1969-1970-е года, в период массового жилищного строительства. Эти домостроения в большинстве случаев подтвердили свою сейсмостойкость, но есть 308-й серии кирпичные здания, которые по требованиям действующих нормативов считаются несейсмостойкими и будут подлежать реконструкции. В перспективе, если будут случаи сильного землетрясения, они будут представлять большую опасность, чем новые здания», - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что данные о жилых зданиях будут опубликованы в 2020 году.

«Для того, чтобы люди понимали в каких домах они живут, какие дома можно реконструировать, как эти дома можно перепланировать. Самовольная перепланировка квартир, где устранялись несущие конструкции, где-то усилялись, а мониторинга за ними не было. За два года нам удалось создать паспортные данные по этим зданиям, определить, как можно перепланировать квартиры, какие дома можно переоборудовать на первых этажах», - сказал Алмасхан Ахмеджанов.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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