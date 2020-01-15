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Карту подключений к инженерным сетям составят в Караганде

15 Января 2020 15:43
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Карту подключений к инженерным сетям составят в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде составят карту доступных подключений к инженерным сетям. Это поможет сократить коррупционные риски при получении разрешительных документов на подключение к коммуникациям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Сотрудники департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области провели анализ коррупционных рисков в коммунальных предприятиях. По результатам их оценки, выяснилось, что больше всего трудностей у потребителей возникает при получении техусловий на подключение к инженерным сетям.

«Мы установили, что в период с января по ноябрь 2019 года ТОО «Теплотранзит - Караганда» выдало 415 технических условий. Из них 108 отказов. Причины не всегда, на наш взгляд, обоснованы. Для того, чтобы исключить эту несправедливость и коррупционные риски, которые она за собой влечет, мы, совместно с местными исполнительными органами сейчас разрабатываем план действий», - рассказал Берик Ахметов, заместитель руководителя департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области.

В план войдет создание электронной карты подключений к инженерным сетям. Она позволит наглядно видеть, в каких районах есть такая возможность, а в каких нет. Карта будет полезна тем, кто собирается покупать землю под строительство.

Также сотрудники департамента и акимата города сейчас ведут переговоры о том, чтобы реорганизовать работу коммунальных предприятий по принципу одного окна. Это поможет ускорить процесс подачи документов и, как следствие, сократить коррупционные риски.

Полный план мероприятий разработают в ближайшее время. Претворить его в жизнь планируют до конца лета этого года.


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Ключевые слова: Карагандинская область,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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