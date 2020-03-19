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Карту объезда Алматы по территории области представили полицейские

19 Марта 2020 09:42
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Карту объезда Алматы по территории области представили полицейские

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы обозначили на карте схему объезда Алматы по территории области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В целях урегулирования процедуры соблюдения правил карантина, объявленного с 00:00 часов 19 марта, а также разгрузки транспортной артерии мегаполиса, полиция Алматы обозначила на карте схему объезда города по территории области.

В ней обозначены маршруты объезда города по территории области. Условно, как можно доехать с Талгарского района в Карасайский и другие. На карте пунктиром отмечена схема объезда Алматы через населенные пункты Алматинской области.

«Вместе с тем призываем граждан заблаговременно планировать и корректировать свои маршруты, неукоснительно следовать правилам ЧП и карантина, выполнять законные требования сотрудников полиции и с понимаем отнестись к мерам по борьбе и профилактике коронавирусной инфекции», - отметили в полиции.

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, МВД РК, Дороги, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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