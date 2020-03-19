Карту объезда Алматы по территории области представили полицейские

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы обозначили на карте схему объезда Алматы по территории области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях урегулирования процедуры соблюдения правил карантина, объявленного с 00:00 часов 19 марта, а также разгрузки транспортной артерии мегаполиса, полиция Алматы обозначила на карте схему объезда города по территории области.

В ней обозначены маршруты объезда города по территории области. Условно, как можно доехать с Талгарского района в Карасайский и другие. На карте пунктиром отмечена схема объезда Алматы через населенные пункты Алматинской области.

«Вместе с тем призываем граждан заблаговременно планировать и корректировать свои маршруты, неукоснительно следовать правилам ЧП и карантина, выполнять законные требования сотрудников полиции и с понимаем отнестись к мерам по борьбе и профилактике коронавирусной инфекции», - отметили в полиции.