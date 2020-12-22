Карту минимизации рисков безопасности воинской службы составили в Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИИНФОРМ - Карту минимизации рисков безопасности воинской службы составили в Министерстве обороны. Об этом сообщил глава ведомства Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышенное внимание уделяется безопасности воинской службы. Поэтому было создано специальное управление обеспечения безопасности воинской службы и охраны труда при Главном управлении военной полиции. Оно проверяет и анализирует ситуацию по вопросам безопасности до мелочей, вырабатывает предложения по ее совершенствованию», - сказал Нурлан Ермекбаев на онлайн-брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в течение года продолжалась ликвидация последствий в Арыси, был выполнен большой объем работы.

«В Вооруженных силах контролю подвергаются практически все вопросы жизнедеятельности войск, где имеются риски. В том числе – вопросы хранения оружия и боеприпасов, ГСМ и ядовитых технических жидкостей, организации питания, проведения прыжков с парашютом. Вплоть до вопросов по наличию аварийных зданий, открытым канализационным люкам и исправности электрических проводов», - отметил министр.

По словам Нурлана Ермекбаева, учитываются также психологические и финансовые аспекты, включая анализ по наличию кредитов у военнослужащих и уровню их дохода.

«Все это в течение года позволило уменьшить количество травм на 44%, число случаев гибели – на 48%. Составлена карта минимизации рисков безопасности воинской службы, в том числе – по очистке объектов от взрывоопасных предметов в Арыси. Повышена персональная ответственность должностных лиц за состояние воинской дисциплины среди подчиненных», - проинформировал Н. Ермекбаев.