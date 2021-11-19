Карту массовых захоронений репрессированных создадут в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с членами комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На долю нашей страны на пути к независимости, 30-летие которой мы празднуем в этом году, выпали нелегкие испытания. Страницы истории Казахстана 20-40-х годов омрачены гонениями, депортациями, политическими репрессиями, голодом. На современном этапе важно правильно интерпретировать историю для молодого поколения и строить будущее нашей страны», – отметил К. Аксакалов.
Руководитель рабочей группы, кандидат исторических наук Зауре Картова рассказала о работе по поиску представителей традиционного духовенства.
Член республиканской комиссии, руководитель рабочей группы, кандидат исторических наук, доцент Людмила Гривенная проинформировала участников о работе по поиску участников национально-освободительных восстаний с 1917 до середины 1930 года.
Руководитель рабочей группы, профессор Заркын Тайшыбай рассказал о работе по реабилитации казахстанских беженцев, вынужденных покинуть пределы Казахстана в 1916-1930 годах.
На встрече прозвучала информация о том, что региональная комиссия выявила 11 140 человек осужденных, из них по 58-й статье – 230 человек, крупных баев – 105. Обнаружены два спецлагеря для крупных баев в местности Байқала Тимирязевского района и для раскулаченных в селе Александровке района М. Жумабаева.
По расстрелянным участникам в ходе подавления 372 народных восстаний и протестов составлен список из 3106 имен, из них 833 – нереабилитированные. По нереабилитированным жертвам насильственно депортированных народов и спецпоселенцев (немцы, поляки, латыши и другие) составлен список из 1 274 лиц.
В области работа региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий ведется в трех направлениях: организационная, информационно-разъяснительная, исследовательская. Сейчас проводится научно-познавательная экспедиция «Қызылжардың шерлі тарихы» в 13 районах области и городу Петропавловску. Изучение данных разделено на четыре направления до 2023 года. По итогам работы будет составлена карта массовых захоронений репрессированных в регионе.
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