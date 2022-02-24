Карту массовых захоронений репрессированных составят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области состоялось первое в этом году заседание комиссии исследовательской группы по вопросам полной реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Гани Ныгыметов отметил, что организационный этап работы региональной комиссии завершен. В ее состав вошли ученые, общественные деятели и представители государственных органов и организаций. Разработана методическая база, определен единый подход к исследовательской деятельности, выстроена целевая информационная стратегия, налажена системная изыскательская работа в государственных, ведомственных и зарубежных архивах. Все члены рабочих групп получили допуск к работе в закрытых и специальных архивах.

«В настоящее время ведется научно-познавательная экспедиция «Қызылжардың шерлі тарихы» в 13 районах области и городе Петропавловске. Изучение данных разделено на четыре направления до 2023-го года. В этом году будет составлена карта массовых захоронений репрессированных в регионе. На 2022 – 2023 годы на деятельность региональной комиссии планируется выделить 45 млн тенге из местного бюджета», - сказал Г.Ныгыметов.

Об опыте организации архивной работы в комиссии на заседании рассказала руководитель рабочей группы по полной юридической и политической реабилитации борцов за независимость и территориальную целостность Казахстана, директор Северо-Казахстанского государственного архива, кандидат исторических наук, доцент Сауле Маликова.

С докладом о работе выступила руководитель рабочей группы по реабилитации жертв политических репрессий, военнопленных-казахстанцев, оказавшихся в 1939-1945 года в плену фашистской Германии, Финляндии и других европейских стран, доктор исторических наук, профессор Акмарал Ибраева.

О работе по реабилитации жертв политических репрессий в отношении кулаков, баев, полуфеодалов и середняков проинформировал руководитель рабочей группы Орал Кусаинов.

Кандидат исторических наук Нурболат Абуов сообщил о ходе работ по поиску депортированных народов и спецпереселенцев, директор КГКП «Резиденция Абылай хана» Аян Садаев - о работе по реабилитации жертв насильственной коллективизации, заготовительных и других политических кампаний.

«На основе проведенной работы по рассекречиванию закрытых фондов обеспечить выпуск сборников материалов по политическим репрессиям в серии документов, выходящих под эгидой Госкомиссии. Продолжить практику привлечения волонтеров по поиску и выявлению семейных реликвий и документов, свидетельствующих о политических репрессиях казахстанцев. Необходимо продолжить широкое вовлечение гражданского сектора и научной интеллигенции в работу по реабилитации», - подвел итоги заседания Г. Ныгыметов.