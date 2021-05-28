Карту лагерной миграции казахстанок - узниц АЛЖИРа представил молодой ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе встречи министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с молодыми учеными доцент кафедры Ассамблеи народа Казахстана факультета международных отношений ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Халил Маслов передал музейно-мемориальному комплексу «АЛЖИР» карту лагерной миграции казахстанок - узниц Акмолинского лагеря жен изменников Родины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карта была создана под руководством руководителя восьмой группы Государственной комиссии Натальи Калашниковой, при содействии ученых Карагандинского университета, сотрудников музея.

«В преддверии празднования 30-летия Независимости РК проводятся различные мероприятия. Также была создана государственная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Мы тоже создали свои проектные офисы в каждом регионе Казахстана. В свою очередь, проводим различные исследования на темы голодомора, жертв политических репрессий. Самое главное – передать хронологию трагичных событий подрастающему поколению, чтобы они не забывали о таких датах. Обрести Независимость было нелегко. Подрастающее поколение должно осознавать, каким путем мы стали независимой страной. Поэтому со стороны университета вместе со школьниками средних, выпускных классов проводим научно-исследовательскую работу. Они проявляют интерес к истории, науке», - рассказал молодой ученый.

По его мнению, в ХХІ веке интернет-ресурсы оказывают сильное влияние на молодежь. Поэтому назрела необходимость обратить особое внимание на это.

В этой связи Халил Маслов отметил, что со стороны Министерства образования и науки РК проводятся различные конкурсы, ведущие ученые принимают в них участие, занимаются исследованиями.

«Очень надеемся, что эти исследования в дальнейшем будут продолжены. Хотелось бы выразить свое пожелание: если Министерством информации и общественного развития будут создаваться специальные проекты, наши ученые уделили бы особое внимание изучению архивных материалов», - сказал ученый.

Как известно, по Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева была создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. На сегодняшний день созданы рабочие группы по изучению ряда категорий репрессированных, ведутся работы ученых в закрытых архивных фондах.

«Восьмая рабочая группа из всех десяти групп по реабилитации жертв и пострадавших, а также членов их семей, находившихся в лагерях ГУЛАГа НКВД на территории Казахстана, под руководством Натальи Павловны Калашниковой в результате изучения архивных материалов, при содействии ученых Карагандинского университета, музейных работников составила карту, на которой собраны новые данные о зоне дислокации лагерей в Казахстане и другие количественные данные. Разрешите передать эту карту музейно-мемориальному комплексу «АЛЖИР». Очень надеемся, что карта будет полезным пособием для молодых ученых и исследователей. В дальнейшем будут проведены масштабные исследования, результатами которых будем делиться с вами», - сказал Халил Маслов.

В свою очередь, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поблагодарила молодых ученых за проведенные исследования и отметила, что все озвученные предложения будут учтены, через специальный проект министерства ученые получат поддержку своим инициативам.