Карту коррупционных рисков создают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области будет создана карта коррупционных рисков. Об этом сообщили в Департаменте Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этого будут предприняты конкретные шаги, основанные на результатах анализа как минимум семи источников информации, включая жалобы и обращения граждан, публикации в СМИ и социальных сетях, анализ бюджетного планирования и другие»,- отметил руководитель департамента Серикжан Мырзалы.

По его словам, в отдельности эти данные еще ни о чем не скажут. Например, размер бюджета - не повод для подозрений в коррупции. Однако их совокупность предоставляет объективную картину очагов коррупции и социального недовольства в регионе.

Карту коррупционных рисков планируется презентовать уже в апреле текущего года.