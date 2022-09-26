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    16:05, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    «Карту казаха» начнут выдавать в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Карту казаха» будут выдавать в РК для этнических казахов, которые хотят открыть бизнес в стране и оставаться со своим гражданством. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть этнические казахи, живущие за рубежом, имеющие там бизнес, и, желающие сохранить связь с исторической родиной. Поэтому, по мировому опыту, мы хотим начать применять «Карту казаха». Этническим казахам, не желающим переезжать с места жительства за рубежом, но желающим открыть у нас бизнес и внести вклад в развитие Казахстана, будет предоставлена полная возможность приезжать в нашу страну», - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, визы им будут выдаваться в облегченном порядке с возможностью временного проживания до 10 лет.

    Ранее Тамара Дуйсенова озвучила статистику касательно приехавших в нашу страну для трудоустройства россиян.


    Фото: gov.kz





    Теги:
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