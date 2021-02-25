Карту барьеров составляют в СКО
Заместитель руководителя ведомства Наталья Шаяхметова отметила, что для реализации поставленных задач внедряют новые инструменты коммуникаций, так называемые краудсорсинговые площадки.
Первый из них - Советы по барьерам. Они занимаются выявлением ограничений по входу на рынки, оценкой и экспертизой воздействия таких факторов на искажение конкуренции, чтобы выработать предложения по обеспечению принципов «справедливой торговли» на соответствующих товарных рынках.
В состав каждого Совета входят 12 участников со стороны бизнес-сообщества и один представитель антимонопольного органа. Источниками информации о барьерах являются сообщения членов общественного совета, приглашенных экспертов, обращения физических и юридических лиц, сообщения СМИ, онлайн-заявление о барьере.
Другим инструментом является площадка «Open Space». Здесь рассматривают проблемы, связанные с ограничениями доступа на государственные, квазигосударственные закупки, неравными условиями субсидирования и оказания государственной поддержки бизнесу, необоснованными отказами в подключении к сетям монополистов и реализации энергоресурсов, нарушениями прав потребителей со стороны операторов услуг и прочие ограничения конкуренции.
«Департамент провел 15 мероприятий в формате «OpenSpace» по проблемным вопросам и нарушениям в различных отраслях экономики. В том числе здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйства, строительство, торговля, транспорт, землеустройство. Положительными итогами таких площадок являются не только выявленные барьеры, которые аккумулируются в последующем в «Карту барьеров», но и различные инструменты в рамках антимонопольного законодательства», - рассказала Н.Шаяхметова.
Она добавила, что в результате заключенных актов антимонопольного комплаенса с медицинской лабораторией и сетями аптек снижены цены на ПЦР-тестирование, медицинские маски и антиковидные лекарственные препараты. Комплаенсы, заключенные с супермаркетами города предусматривают торговую надбавку на социально-значимые продовольственные товары не более 15%. На стадии подписания акты антимонопольного комплаенса со стройкомпаниями и суъектами, осуществляющими реализацию строительных материалов.
«Вынесенные в адрес государственных органов уведомления о наличии признаков нарушений законодательства в области защиты конкуренции привели к недопущению ограничения конкуренции на рынке землеустроительного проектирования, ПЦР исследований на COVID-19», - добавила Н.Шаяхметова.