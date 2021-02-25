Карту барьеров составляют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по защите и развитию конкуренции Северо-Казахстанской области рассказали, как выполняют возложенную на них функцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя ведомства Наталья Шаяхметова отметила, что для реализации поставленных задач внедряют новые инструменты коммуникаций, так называемые краудсорсинговые площадки.

Первый из них - Советы по барьерам. Они занимаются выявлением ограничений по входу на рынки, оценкой и экспертизой воздействия таких факторов на искажение конкуренции, чтобы выработать предложения по обеспечению принципов «справедливой торговли» на соответствующих товарных рынках.

В состав каждого Совета входят 12 участников со стороны бизнес-сообщества и один представитель антимонопольного органа. Источниками информации о барьерах являются сообщения членов общественного совета, приглашенных экспертов, обращения физических и юридических лиц, сообщения СМИ, онлайн-заявление о барьере.

Другим инструментом является площадка «Open Space». Здесь рассматривают проблемы, связанные с ограничениями доступа на государственные, квазигосударственные закупки, неравными условиями субсидирования и оказания государственной поддержки бизнесу, необоснованными отказами в подключении к сетям монополистов и реализации энергоресурсов, нарушениями прав потребителей со стороны операторов услуг и прочие ограничения конкуренции.

«Департамент провел 15 мероприятий в формате «OpenSpace» по проблемным вопросам и нарушениям в различных отраслях экономики. В том числе здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйства, строительство, торговля, транспорт, землеустройство. Положительными итогами таких площадок являются не только выявленные барьеры, которые аккумулируются в последующем в «Карту барьеров», но и различные инструменты в рамках антимонопольного законодательства», - рассказала Н.Шаяхметова.

Она добавила, что в результате заключенных актов антимонопольного комплаенса с медицинской лабораторией и сетями аптек снижены цены на ПЦР-тестирование, медицинские маски и антиковидные лекарственные препараты. Комплаенсы, заключенные с супермаркетами города предусматривают торговую надбавку на социально-значимые продовольственные товары не более 15%. На стадии подписания акты антимонопольного комплаенса со стройкомпаниями и суъектами, осуществляющими реализацию строительных материалов.

«Вынесенные в адрес государственных органов уведомления о наличии признаков нарушений законодательства в области защиты конкуренции привели к недопущению ограничения конкуренции на рынке землеустроительного проектирования, ПЦР исследований на COVID-19», - добавила Н.Шаяхметова.