Карту «Ата жолы» для этнических казахов внедрят с июля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начиная с июля 2023 года этнические казахи, проживающие за рубежом, смогут получить карту «Ата жолы» и воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, цель внедрения карты «Ата жолы» - укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в нашу страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане.

Сообщалось, что карта «Ата жолы» будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Внедрение карты предусматривается Концепцией миграционной политики РК на 2023-2027 годы. Обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.

Ранее были опубликованы правила выдачи карты «Ата жолы».