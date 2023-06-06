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Карту «Ата жолы» для этнических казахов внедрят с июля в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
6 Июня 2023, 20:34
Карту «Ата жолы» для этнических казахов внедрят с июля в Казахстане Фото: ortcom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начиная с июля 2023 года этнические казахи, проживающие за рубежом, смогут получить карту «Ата жолы» и воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, цель внедрения карты «Ата жолы» - укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в нашу страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане.

Сообщалось, что карта «Ата жолы» будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Внедрение карты предусматривается Концепцией миграционной политики РК на 2023-2027 годы. Обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.

Ранее были опубликованы правила выдачи карты «Ата жолы».


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