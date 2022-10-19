Картонно-бумажную фабрику запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области появится санитарно-гигиеническая бумага и картон собственного производства. В регионе запустили картонно-бумажную фабрику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На открытие нового для области производства приехал глава региона Кумар Аксакалов.

«Фабрика – наш очередной проект. Первая очередь – это производство санитарно-гигиенической бумаги. Оборудование новое, современное, мощность – 7,5 тонн продукции в сутки. В месяц будем выпускать 4-5 млн штук бумаги. Вложили 2,5 млрд тенге. Намерены выпускать более 25 видов продукции. Используем пар нашей Петропавловской ТЭЦ-2, что влияет на удешевление продукции. Открыли 80 новых рабочих мест. Параллельно начали выпуск офисной бумаги премиум- и эконом-класса. Последняя будет стоить 2-2,2 тыс. тенге за пачку», - проинформировал руководитель компании «Радуга» Дмитрий Шарапаев.

Второй этап – производство многослойного картона объемом 10 тыс. тонн в год.

Д.Шарапаев отметил, что с сырьем проблем нет. Компания более 15 лет занимается переработкой вторсырья: полиэтилена, ПЭТ-бутылок – из которого производят полимерные гранулы и из них уже разнообразную продукцию, необходимую в быту. Сырье будут закупать в ближайших регионах Казахстана и России.

«Наша задача – диверсифицировать экономику области. Открылось совершенно новое для региона направление – производство бумажных изделий. Ежегодно будет выплачивать в бюджет около 200 млн тенге налогов. За счет продукции этой фабрики импорт ввозимой бумажной продукции в стране сократится на 16%. Самая крупная бумажная фабрика находится в Алматы. Наша будет второй по объемам производства и самой крупной в северных регионах. Уверен, фабрика внесет вклад в социально-экономическое развитие области», - сказал К.Аксакалов.













Фото: informupack.ru