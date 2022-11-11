Картон собственного производства появится в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области построят завод по производству картона. Об этом сообщил на онлайн-туре по инвестпроектам заместитель главы региона Даурен Жандарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Д. Жандарбек отметил, что мощность завода составит 10 тысяч тонн продукции в год. Будут выпускать рулонный картон, гофрокартон, яичные лотки и картонные втулки. Сумма инвестиций составит семь млрд тенге, создадут 100 новых постоянных рабочих мест.

«Недавно эта же компания «Радуга» запустила фабрику бумажной продукции мощностью пять тысяч тонн в год. Предприятие будет вторым в Казахстане по объему производства изделий санитарно-гигиенического назначения и самым крупным на севере нашей страны. В производстве картона будет использоваться макулатура. Таким образом, образуется бумажный кластер», - заявил Д. Жандарбек.

Он добавил, что завод нацелен на импортозамещение. Планирует поставлять бумажную продукцию в соседние регионы Казахстана и России.

Фото: st-martin.ru