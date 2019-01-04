Картофель, лук и морковь подешевели в Казахстане в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены на продовольственные товары в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года выросли на 5,1%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В Казахстане в прошлом году подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, а фрукты и овощи - подешевели.

В частности, в группе крупяных изделий отмечено разнонаправленное изменение цен. Средняя цена на рис в декабре 2018 года составила 318 тенге за 1 килограмм против 291 тенге в декабре 2017 года, а на гречневую крупу - 247 тенге против 316 тенге соответственно.



Средняя цена на сахар-песок в декабре прошлого года составила 243 тенге за 1 килограмм, в декабре 2017 года - 202 тенге.

Из овощей средняя цена на картофель в декабре 2018 года сложилась на уровне 86 тенге за 1 килограмм (в декабре 2017 года - 117 тенге), белокочанную капусту - 101 тенге (78 тенге), репчатый лук - 77 тенге (94 тенге), морковь - 98 тенге (116 тенге).