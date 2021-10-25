Картины на шкурах животных пишет художник в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Художник из Мангистауской области разрисовывает шкурки диких животных. Заняться необычным искусством Жасулану Егеубаеву предложил местный беркутчи. Он и поставляет своеобразные «полотна». Картины пользуются спросом, и мастера, возрождающие одну из традиций степного народа, планируют провести этновыставку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24kz.

Жасулан Егеубай преподаёт изобразительное искусство в сельской школе. Жатыбайский художник не так давно начал разрисовывать шкурки животных. Сочетать несочетаемое удаётся благодаря особенным техникам.

«Процесс охоты, образы диких и степных животных - это одни из популярных мотивов. Рисовать на коже нелегко. В работе использую масляные краски. Полотно должно пройти специальную обработку. Мы с другом только начали. Поэтому не так много пока картин», - говорит художник Жасулан Егеубай.

Шкурки животных, на которых рисует сельский художник, добывает известный в регионе беркутчи Даулет Мукашев. В родном посёлке он выращивает хищных птиц. Его беркуты за сезон могут поймать более 10 степных лисиц и зайцев. Эти шкурки - трофеи с охоты. Мехом воспитанники Даулета Мукашева украшают головные уборы. Это приносит удачу.

«Мы использовали только мех добычи. Научившись правильно выделывать шкурки, появилась такая идея. Картины получаются интересными. Наши предки такими картинами декорировали юрты. Вот и мы возобновляем эти традиции. Сейчас секретному мастерству с ловчими птицами в селе обучаются около 10 подростков. Закрепить полученные знания они смогут в сезон охоты. Ну, а тушки пойманных животных станут полотном для создания новых картин. Не за горами и персональная выставка», - рассказывает беркутчи Даулет Мукашев.