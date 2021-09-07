Картины казахстанских художников и детей представлены в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Картины мастеров живописи и детские рисунки начинающих художников Казахстана представлены на выставке в Национальном художественном музее Китая, открывшейся в этот вторник в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Работы казахстанских художников представлены в рамках экспозиций «Общая мечта - Выставки шедевров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и «Выставки картин женщин-художниц и детей стран ШОС».

Представили свои работы на суд китайских и зарубежных ценителей искусства художники-казахстанцы: Серик Тайнов (картины «Охотник» и «Мелодия») и Гулмарал Татибаева (картина «Народная песня»).

На выставке детских рисунков представлены работы воспитанников школы-интерната Казахской национальной академии искусств им Т. Жургенева: Султанбекова Алишера («Зимушка-зима»), Исяновой Асалии («Золотая осень») и Панкратовой Алисы («Великий Шелковый путь»).

Выставка «Общая мечта» состоит из четырех экспозиций: «Родина и стремление», «Путь и общение», «Разнообразие и интеграция» и «Судьба и сосуществование». На данной выставке представлены 53 произведения искусства, в частности из коллекции Национального художественного музея Китая и подобранных работ из стран ШОС, а также 89 произведений онлайн-работ, которые одновременно отображаются в мультимедийном режиме.

Художественная выставка «Общая мечта» проходит в рамках Года культуры ШОС в КНР. Выставка продлится в Пекине в здании Национального художественного музея Китая до 21 сентября.



