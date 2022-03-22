Картины из войлока, ювелирные украшения представили на выставке в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В парке имени Первого Президента в Актобе прошла выставка- продажа изделий мастеров прикладного искусства, приуроченная к празднику Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке мастера представили различные изделия казахского прикладного искусства.

Картины из войлока привезла учитель ИЗО из средней школы №31 Жулдыз Каскырбаева.

«Я преподаю в школе изобразительное искусство. На уроках с учениками 1-9 классов мы часто изготавливаем изделия национального прикладного искусства. С учениками 10-11 классов ведем уроки бизнеса, здесь я обучаю детей как можно изготовить казахские национальные изделия - курак корпе, подушки, одежду и заработать на этом. Думаю, нужно не только прививать детям любовь к национальному искусству, так и обучать их мастерству казахских шеберов», - считает Ж.Каскырбаева.

Семейным делом по пошиву казахских корпе занимается учитель сш №6 Гульнара Шулгаубаева. На выставку она представила курак корпе и украшения из войлока.

Войлочные сумки, картины из войлока, жилеты представила педагог дополнительного образования из академии творчества Гульнур Аскарова.

Художник-ювелир Болат Атраубаев привез коллекцию ювелирных изделий из серебра в национальном стиле.

«Этот пояс - кемер белдик с серебряными вставками я изготовил на примере пояса из Шалкарского района. Такие пояса носили казахские мужчины до советской власти.

Стоит отметить, что каждому региону страны были присущи свои орнаменты на ювелирных изделиях. Представленные мои работы созданы в стиле Западного Казахстана», - отметил Б. Атраубаев.



