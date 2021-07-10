Картины из пакетов и автошин: необычная выставка открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выставка под названием «Жизнь вещей» открылась в Музее энергии будущего Nur Alem в Нур-Султане. Здесь представлены работы известных казахстанских художников, выполненные из необычных материалов - переработанной резины, пластиковых пакетов, газетных вырезок, наклеек с бутылок лимонада и других, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка «Жизнь вещей» работает с 5 июля по 5 августа 2021 года на первом этаже Музея энергии будущего NUR ALEM на территории Делового центра ЭКСПО. На выставке представлены уникальные инсталляции и арт-объекты известных казахстанских и зарубежных художников и архитекторов.

«Жизнь вещей» включает в себя произведения художников, созданные за последние 30 лет. Примечательно, что они используют в своей работе необычные для искусства материалы - целлофан, пластик, токсичную и сложную для работы переработанную резину, пустые пачки от медикаментов, игрушки и другое.

Среди работ можно увидеть горный пейзаж, выполненный из целлофановых пакетов на листе поликарбоната (прозрачный полимерный пластик), коллаж о прогулке, объединивший отпечатки ног, педали от велосипеда, найденные деревянные детали и даже полотенце. Использование авторами резиновых шин, пластиковых пакетов, туалетной бумаги и прочих предметов быта современного человека – свидетельство того, что художники ищут новую эстетику в недолговечных окружающих нас вещах. С другой стороны - они показывают издержки быта в пространстве современного искусства и необходимость бережного отношения к хрупкой эко-системе.

Кураторы выставки - Владислав Слудский и Оля Веселова.

«У нас совместный проект с АО «НК «QazExpoCongress». Сейчас идет популярный тренд по развитии территории через искусство. В последнее десятилетие, после второй волны индустриализации, когда роботы начинают работать за нас, мы начинаем думать о том, чем себя развлечь. Сейчас развивается новый тренд в рамках креативной экономики», - говорит Оля Веселова.

На выставке представлены картины, в которых авторы используют наклейки из-под лимонада, открытки, газетные вырезки, пластинки и так далее. Это своего рода архив культурного среза времени и символы прошедшей эпохи. Среди работ есть коллаж из туалетной бумаги и гречки, спрос на которые очень сильно вырос во время пандемии. Население покупало их в больших объемах, нарушая логику современности с ее идеями о резонности и рационализме.

Каждый из экспонатов выставки - произведение искусства, передающее тонкости эпохи и веяния своего времени, отражающее смелое творческое видение автора и его оригинальные художественные замыслы.

«Выбор локации для экспозиции неслучаен и особенно важен в контексте миссии Музея энергии будущего NUR ALEM, созданного для трансляции идей по улучшению экологии. В их числе – снижение вредных выбросов в атмосферу, переход к возобновляемым источникам энергии и уменьшение углеводородного следа в Казахстане и мире», - говорят организаторы.

На выставке «Жизнь вещей» представлены более 30 работ таких художников, как Саид Атабеков, Алпамыс Батыр, Куаныш Базаргалиев, Виолетта Богданова, Елена и Виктор Воробьевы, Катя Кан, Молдакул Нарымбетов, Сауле Сулейменова, Георгий Трякин-Бухаров, Арыстанбек Шалбаев, Алексей Шиндин, Зоя Фалькова.

Организаторы выставки - АО «НК «QazExpoCongress» и НПО Евразийский Культурный Альянс.