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Картину с изображением похожей на пиццу лепешки нашли в Помпеях

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Июня 2023, 04:02
Картину с изображением похожей на пиццу лепешки нашли в Помпеях Фото: Italian culture ministry

РИМ. КАЗИНФОРМ - Археологи на раскопках древнеримского города Помпеи нашли настенную роспись, на которой изображена лепешка, внешне настолько похожая на итальянскую пиццу, что возникли предположения о том, что это ее прародительница, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

О находке с гордостью заявило Министерство культуры Италии. Однако для того, чтобы считаться действительной классической пиццей, лепешке не хватает главного ингредиента: томатного соуса. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, потому что древние римляне о существовании помидоров не подозревали. Ставший символом итальянской кулинарии овощ родился в Южной Америке и на Апеннинском полуострове появился только в середине XVI века.

Фреска с «пиццей» была найдена во время недавних раскопок в холле дома, располагавшегося рядом с помпейской пекарней. Археологи делят весь город на девять районов, и роспись была найдена в Районе IX.

Здание было частично раскопано еще в XIX веке, но работы возобновились только в январе этого года - спустя почти 2000 лет после извержения вулкана, похоронившего город.

Лепешки, намазанные сырной пастой, были широко распространенной закуской небогатых слоев населения Римской Империи. Эта паста называлась моретум и состояла из соленого сыра, чеснока и трав. Некоторые кулинарные историки считают ее прародительницей итальянского соуса песто, в который также входят сыр, чеснок и душистая трава.

Основное отличие от моретума заключается в том, что в Древнем Риме самыми распространенными сырами были козьи и овечьи, тогда как в песто идет «пармезан», сделанный из коровьего молока.

Директор археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель сказал, что самое примечательное в этой фреске - контраст между «скромной и простой едой» и «роскошью серебряной тарелки».

«Невольно приходит на ум пицца, родившаяся как блюдо бедняков на юге Италии, которая теперь завоевала весь мир и даже подается в дорогих ресторанах», - сказал он.

Министерство культуры Италии также сообщило, что рядом с печью на кухне раскопанного дома были обнаружены останки трех человек.

Извержение Везувия в 79 году нашей эры засыпало Помпеи пеплом, «законсервировав» город и его жителей в момент смерти. Помпеи расположены всего в 23 км от Неаполя, родины современной итальянской пиццы.


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