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Картину Рембрандта вернули в деревенскую церковь во Франции
10 Августа 2022 08:57

Картину Рембрандта вернули в деревенскую церковь во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В разгар летнего сезона ценителям живописи стоит приехать во французскую деревушку Ле Ма Д'Ажене и посетить местную церковь. Здесь находится картина Рембрандта «Христос на кресте», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Инициалы Рембрандта и год создания картины были обнаружены на полотне в 1959 году. Тогда же установили и подлинность картины. По словам местных властей, охрана произведений живописи в церкви Ле Ма Д'Ажене была самой простой.

Полотно, которое оценивают в миллионы евро, хранилось в церкви практически без присмотра почти двести лет. В 2016 году картину вывезли в Бордо. Шесть лет спустя ее вернули на прежнее место уже в защищенной раме из дерева, стекла и стали. Также были приняты надлежащие меры безопасности.

«Видеть картину «Христос на кресте» - это нечто особенное. Более того, смотреть на нее здесь, в коммуне, где проживают 1500 человек, еще более необычно. Картина была куплена офицером наполеоновской армии в Дюнкерке, в 1804 году. Через год он подарил ее нашему приходу, потому что здесь родился», - сказал член муниципального совета Арно Пети.

Приобретая шедевр, созданный Рембрандтом в 1631 году, покупатель не знал, что полотно принадлежит кисти великого нидерландского живописца.

Сейчас картина находится в бронированном хранилище с армированным стеклом, оснащенным сигнализацией. Установлены камеры видеонаблюдения. В церкви следят за температурой и влажностью.



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