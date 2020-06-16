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Картинная галерея загорелась в Актау

16 Июня 2020 22:56
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Картинная галерея загорелась в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау загорелась картинная галерея, расположенная в пристройке дома в 11-м микрорайоне. Из дома были эвакуированы 50 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

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Пламя, как сообщают очевидцы, за считанные минуты перекинулось с крыши на верхний этаж, а затем быстро охватило всю галерею. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают пожарные. Другие подробности будут сообщены позднее.


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#Происшествия   #Мангистауская область  
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