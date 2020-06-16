Новости
Картинная галерея загорелась в Актау
16 Июня 2020 22:56
Поделиться:
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау загорелась картинная галерея, расположенная в пристройке дома в 11-м микрорайоне. Из дома были эвакуированы 50 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
Новости по темеСтепной пожар на 1500 га ликвидирован в Карагандинской области В Алматы потушили пожар рядом с крупным ТРЦ Более 50 человек тушат пожар на территории ТРК «ADK» в Алматы, идет эвакуация
Пламя, как сообщают очевидцы, за считанные минуты перекинулось с крыши на верхний этаж, а затем быстро охватило всю галерею. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают пожарные. Другие подробности будут сообщены позднее.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Сосед спас троих детей из горящего дома в Нур-Султане
- Трое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней в Акмолинской области
- Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
- Степной пожар на 1500 га ликвидирован в Карагандинской области
- Жертвами перестрелки в Ингушетии стало четыре человека
- В Алматы потушили пожар рядом с крупным ТРЦ
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047