Картинная галерея загорелась в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау загорелась картинная галерея, расположенная в пристройке дома в 11-м микрорайоне. Из дома были эвакуированы 50 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Пламя, как сообщают очевидцы, за считанные минуты перекинулось с крыши на верхний этаж, а затем быстро охватило всю галерею. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают пожарные. Другие подробности будут сообщены позднее.