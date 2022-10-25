Картинная галерея шесть лет работает в селе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Собственную картинную галерею имеют жители села Бодене Индерского района Атырауской области. Открыл ее Тлек Халин – член Союза художников Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тлек Халин - талантливый художник, автор более ста картин. Шесть лет назад он открыл собственную картинную галерею в селе Бодене Индерского района. Там выставлено более 70 произведений различных жанров», - сообщили в пресс-службе акимата Индерского района.

Тлек Халин преподает изобразительное искусство в сельской школе. Два года автор картин дистанционно учился в Московском институте искусств. Его произведения побывали в Турции, Италии, Германии, получив хорошие отзывы специалистов. Сельскому художнику 70 лет, но он ни на один день не расстается с мольбертом и кистью.

«Меня вдохновляют наши сельские просторы, Великая степь. У меня нет своей мастерской. Я работаю в домашних условиях или когда тепло в степи», - пояснил Тлек Халин.

Художник мечтает, чтобы село Бодене стало известным во всем мире. Для этого он хочет официально зарегистрировать сельскую картинную галерею.

Сельчане гордятся своим талантливым земляком.

«У него есть картина «Талоткель», в которой великолепно изображена наша роща. Мне эта картина нравится больше всех. Каждый раз, когда я прихожу в галерею, смотрю на эту картину и восхищаюсь. Но я и поклонница его пейзажей. Да что говорить? Мы всем им только восхищаемся», - сказала местная жительница Роза Сатаева.

У Тлека Халина, помимо художественного, имеется и поэтический талант. На сегодняшний день издано пять сборников его стихов. Он является обладателем приза имени Махамбета. Был лауреатом Всесоюзного творческого конкурса в Москве.