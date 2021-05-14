Картина Пикассо продана на аукционе в Нью-Йорке за 103 млн долларов

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Картина Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна (Мари-Тереза)» была продана в четверг на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 103,4 миллиона долларов, говорится в заявлении аукционного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Painting Daily.

Картина была написана в 1932 году. Полотно было продано за 103,4 миллиона долларов, с учетом гонораров и комиссионных.

В последний раз, восемь лет назад, картину продали на аукционе за 28,6 млн фунтов, или почти 44,8 млн долларов, что меньше половины цены, предложенной в четверг.

Еще до начала аукциона картина была заявлена как один из топовых лотов. Отмечается, что картина «Алжирские женщины» кисти Пабло Пикассо была продана на аукционе за 179,4 млн долларов в 2015 году.

Это первый случай за два года, когда цена картины на торгах преодолела отметку в 100 млн долларов, поскольку копия серии «Стога» Клода Моне ушла с молотка за 110,7 млн долларов на аукционе Sotheby's, также в Нью-Йорке.

Во вторник картина американского художника Жана-Мишеля Баскии «В этом случае» была продана на аукционе Christie's за 93,1 миллиона долларов.

Среди других крупных лотов была картина знаменитого французского импрессиониста Клода Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана». Картина была продана за 48,5 млн долларов с учетом всех выплат. Между тем, картина Винсента Ван Гога «Le Pont de Trinquetaille» (1888 г.) ушла с молотка за 34 млн долларов, или 39,3 млн долларов с комиссией, сообщает Artnet.