«Картина Мира» казахстанского павильона на EXPO 2020 Dubai вошла в Книгу рекордов Гиннесса

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - 2 февраля арт-проект «Картина Мира», представленный в национальном павильоне Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai, удостоился сертификата Книги рекордов Гиннесса. Торжественная церемония вручения сертификата состоялась на сцене павильона Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazExpoCongress».

Арт-проект «Картина Мира» является полотном – прообразом планеты Земля, на котором с помощью кисти и красок оставили свои штрихи посетители павильона со всего мира. Размер холста соответствует уменьшенным физическим параметрам нашей планеты.

Основная идея картины созвучна с темой выставки EXPO 2020 Dubai «Объединяя умы, создавая будущее». Цель арт-проекта объединить людей, живущих на нашей планете в одном произведении искусства, расположенном на территории национального павильона. Картина символизирует такие ценности, как мир, единство, гармония и дружба. Организаторами проекта выступила казахстанская компания DPARTNERS.

На сегодняшний день свой «след» на картине оставили более 1900 посетителей и гостей павильона из 193 стран мира. Среди них были и мировые знаменитости, такие как голливудская актриса Бай Линг, американский боксер-профессионал Рой Джонс, режиссер Тимур Бекмамбетов, российская певица Валерия, казахстанский профессиональный велогонщик Александр Винокуров и другие.

Арт-проект удостоился сертификата Книги рекордов Гиннесса за самое большое количество человек, которые рисовали кистью и передали её по цепочке.