Картина «Эль Фриман» казахстанского режиссера участвует в Мадридском кинофестивале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Эль Фриман» принимает участие в Мадридском международном кинофестивале, который проходит с 21 по 28 июля 2018 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Картина номинирована в категориях: «Лучшая операторская работа в художественном фильме» и «Лучший режиссер-дебютант». Фильм создан на киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Дебютная картина режиссера Елжаса Рахимбекова (творческий псевдоним -Михар Сажле) расскажет историю иммигранта, скрывающегося от американских властей в Лос-Анджелесе.

«От фестиваля только положительные ожидания. Я приятно удивлен тем, что я номинирован в категории «Лучший режиссер-дебютант». Раз мы туда попали, значит, есть шансы на победу. По моим ощущениям, наш оператор Эрик Кьонаш имеет хорошие шансы победить в номинации «Лучшая операторская работа в художественном фильме», - рассказал режиссер фильма Елжас Рахимбеков.



Ежегодный Мадридский международный кинофестиваль собирает на одной творческой площадке самых разных представителей киноиндустрии - начинающих и профессиональных режиссеров, дистрибьюторов и многих других. Фестиваль всегда открыт всем известным жанрам и формам кино, особое внимание он уделяет молодому поколению деятелей киноискусства, современным тенденциям и трендам развития кинематографа.

О фильме: Эл - иммигрант, скрывающийся от американских властей в Лос-Анджелесе. Он живет в машине, работает грузчиком. С другом Артуром они подделывают дубликаты ключей и обворовывают бывших клиентов. Однажды таким клиентом оказывается состоятельный, но одинокий старик Амбассадор...

Производство: АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова и Libertus Films

Жанр: драма, криминал.

Хронометраж: 77 минут

Режиссёр: Елжас Рахимбеков (Михар Сажле), Антонио Чавес

Продюсеры: Анара Жунусова, Мариэтта Волынска, Нурлан Рахимбеков

Сценарий: Елжас Рахимбеков (Михар Сажле), Эрик Кьонаш

Оператор: Эрик Кьонаш

В ролях: Елжас Рахимбеков, Мантас Валантиус, Алим Кулиев, Хал Дион, Аннакейт Чапель.