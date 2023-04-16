Карта занятости должна трудоустроить 25 тысяч безработных Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В первом квартале в Павлодарской области создали около 7 тысяч новых рабочих мест, что на 4634 места больше по сравнению с тем же периодом 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Павлодарской области утверждена и действует региональная карта занятости, согласно которой планируется трудоустроить 25 тысяч безработных», - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

Речь об этом зашла в акимате региона на совещании, где обсудили ход исполнения региональной карты занятости и подготовку к открытию туристического сезона.

«По итогам первого квартала создано около 7 тысяч новых рабочих мест, что на 4634 места больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках реализации инициативы Главы государства «Создание 100 рабочих мест на 10 тысяч населения» трудоустроены 1487 человек«, - сказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Альмира Дисюпова.

Как отметила спикер, для отдельных категорий населения предусмотрены специальные проекты занятости.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов обратил внимание акимов на личную ответственность за выполнение плановых показателей по созданию новых рабочих мест.

«Необходимо обеспечить качественное исполнение всех KPI в рамках дорожной карты по исполнению предвыборной программы Главы государства и национального проекта по развитию предпринимательства», - поручил аким Павлодарской области.

Фото: Валерий Бугаев

На аппаратном совещании обсудили подготовку к новому туристическому сезону. Глава региона критически оценил презентацию предоставляемых услуг в курортных зонах, отметив, что главными задачами властей в этом вопросе остаются создание условий для привлечения частных инвестиций и развитие необходимой инфраструктуры.«Одни и те же переходящие проблемы. До сих пор в области нет четкого плана по развитию этого сектора. Какие проекты будут реализованы – никто не видит четкой картины. Не надо строить воздушных замков, здесь нужна конкретика», - потребовал Асаин Байханов.Он поручил руководителю управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития подготовить план-презентацию по развитию туристской отрасли на ближайшие 3-5 лет с определением пула ключевых проектов и представить его на обсуждение в течение месяца. До 1 июня необходимо обеспечить качественную подготовку и благоустройство мест посещения туристов.

Фото: Валерий Бугаев