Карта-схема арычных сетей появится в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы объявлен конкурс на инвентаризацию и разработку карты-схемы арычных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас в городе в целом более 1200 км арычных сетей, из них обслуживаются районными акиматами около 1100 км. Остальные у нас являются бесхозными. Было у нас присоединение, и то, что у нас было в черте сейчас новой Алматы - эти арыки являются бесхозными и многие еще не взяты на баланс. Также бесхозные арыки находятся во внутридворовых территориях. Все эти арыки мы возьмем на баланс и будем обслуживать», - сказал на брифинге руководитель управления зеленой экономики города Алматы Ержан Сейтенов.
Он отметил, что за три года было построено и реконструировано около 300 км арычных сетей, что позволило сократить локальные места подтоплений в 3 раза. Если в прошлом году было построено 54 км арыков, в этом году районными акиматами ремонтируется около 30 км арычных сетей.
«Этого недостаточно, конечно. В этом году у нас завершится конкурс, где мы проектируем строительство арычных сетей более 370 км. В этом году мы объявили конкурс на инвентаризацию арычных сетей. Инвентаризация нам даст карту-схему всех арычных сетей города и позволит определить те проблемные места, где мы можем соединить арыки с источниками вод, достроить арыки, чтобы они использовались не только для отвода ливневых вод, но и как поливочная система наших зеленых насаждений. Если к следующему году мы завершим все эти проекты, пройдем экспертизу, то со следующего года начнем эту работу полностью», - отметил спикер.
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