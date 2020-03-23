Карта распространения коронавируса: Причин для паники нет – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о нашумевшей карте распространения коронавируса, которая была доступна на портале электронного правительства eGov.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один вопрос – вопрос о нашумевшей карте на портале электронного правительства eGov.kz. Вчера она вызвала панику, потому что многие подумали, что это карта распространения вируса. На самом деле, там по большей части указывалось количество людей, контактировавших с теми, кто заболел коронавирусом. Все они прошли медицинский контроль, у них не выявлена коронавирусная инфеция. Причин для паники нет. Сейчас карту дорабатывают, чтобы она была понятней и функциональней», - пояснил Даурен Абаев.





Напомним, ранее на сайте электронного правительства eGov.kz появилась карта распространения коронавируса, в частности опасных зон для населения.