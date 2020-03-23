Карта распространения коронавируса: число заболевших COVID-19 превысило 336 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число случаев инфицирования COVID-19 в мире по состоянию на утро 23 марта превысило 336 тыс., из них более 200 тыс. — активные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус. О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (81 439)

Италия (59 138) — 5 560 новых случаев за сутки, + 651 смерть (впервые за последние дни оба показателя несколько снизились)

США (33 276 ) — 8 149 новых случаев за сутки. По итогам суток США впервые вошли в топ-тройку лидеров по числу инфицированных

Испания (28 768) — 3 107 новых случаев за сутки

Германия (24 873) — 2 488 новых случая за сутки

Иран занимает шестое место (21 638 случаев). Далее следуют Франция (16 044) и Южная Корея (8 897). Закрывают десятку Швейцария (7 245) и Великобритания (5 741).

Более 97 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 14,6 тыс. Из них значительная часть приходится на Италию (5 476 смертей) и Китай (3261), который 19 марта опустился на второе место по числу жертв.

Первый случай смерти пациента от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в Черногории. Об этом говорится в заявлении института общественного здоровья в Подгорице (IJZ) на странице в Twitter.

По последним данным, в Черногории зарегистрированы 22 случая заражения коронавирусом, под наблюдением находятся 5565 человек, сообщает телеканал RTCG.

Первый случай летального исхода зарегистрирован на территории Чехии. От болезни в одной из больниц Праги скончался 95-летний мужчина, сообщается на сайте минздрава Чешской Республики.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 59 138

Испания — 28 768

Германия — 24 873

Франция — 16 044

Швейцария — 7 245

В России, несмотря на предпринимаемые меры профилактики, выявлено уже более 300 случаев COVID-2019. В связи с этим во всех регионах введён режим повышенной опасности, многие переходят на удалённый режим работы, у школьников сдвигаются сроки каникул и сдачи экзаменов, отменяются массовые мероприятия и поездки.

В Украине состоянием на вечер 22 марта подтвердили 63 случая заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, который пришел из Китая. Кроме того, есть 114 подозрений на заболевание за последние сутки.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала «Украина 24» вечером в воскресенье, 22 марта.

Новый коронавирус COVID-19 выявили еще у двух человек в Узбекистане, общее число заболевших в стране выросло до 45, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

В Казахстане на сегодняшний день подтверждено 60 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан – 31 случай, в Алматы – 25 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.





Автор: Махаббат Сыздыкова