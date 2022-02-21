Карта рабочих мест создана в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в рамках национальных проектов и плана развития региона планируется создание более 10 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации управления внутренней политики региона, в Акмолинской области для снижения уровня безработицы и роста доходов населения сформирована и утверждена Региональная карта создания рабочих мест на 2022-2025 годы.
По информации управления координации занятости и социальных программ, в рамках национальных проектов и плана развития региона планируется создание более 10 тысяч рабочих мест, в том числе около 2,4 тысячи постоянных.
«Одной из главных задач документа является не только создание рабочих мест, но и сохранение повышения эффективности государственного контроля. Сегодня сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда являются приоритетным направлением. Всего в этом году Акмолинской области необходимо создать с учетом частных инициатив 17649 мест», - отметили в областном ведомстве.
Все данные по новому проекту, позволяющие осветить реальную картину рынка труда, собраны в информационной системе «Интеграционная карта создания рабочих мест». Система осуществляет мониторинг в разрезе регионов до сельских населенных пунктов, государственных программ, малого и среднего бизнеса, проектов, предприятий, отраслей экономики с возможностью выработки сводных форм и отчетности.
Также региональная карта дает возможность желающим переквалифицироваться и освоить новые сферы трудовой деятельности. Для этого в рамках Национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» планируется охватить 1844 человек краткосрочным профессиональным обучением и обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».
«В целом, по региону выделено 487 государственных грантов на сумму 596,7 млн тенге. Активными мерами занятости будет охвачен 2101 человек», - добавили в ведомстве.
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