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Карта рабочих мест создана в Акмолинской области

21 Февраля 2022 19:38
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Карта рабочих мест создана в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в рамках национальных проектов и плана развития региона планируется создание более 10 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации управления внутренней политики региона, в Акмолинской области для снижения уровня безработицы и роста доходов населения сформирована и утверждена Региональная карта создания рабочих мест на 2022-2025 годы.

По информации управления координации занятости и социальных программ, в рамках национальных проектов и плана развития региона планируется создание более 10 тысяч рабочих мест, в том числе около 2,4 тысячи постоянных.

«Одной из главных задач документа является не только создание рабочих мест, но и сохранение повышения эффективности государственного контроля. Сегодня сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда являются приоритетным направлением. Всего в этом году Акмолинской области необходимо создать с учетом частных инициатив 17649 мест», - отметили в областном ведомстве.

Все данные по новому проекту, позволяющие осветить реальную картину рынка труда, собраны в информационной системе «Интеграционная карта создания рабочих мест». Система осуществляет мониторинг в разрезе регионов до сельских населенных пунктов, государственных программ, малого и среднего бизнеса, проектов, предприятий, отраслей экономики с возможностью выработки сводных форм и отчетности.

Также региональная карта дает возможность желающим переквалифицироваться и освоить новые сферы трудовой деятельности. Для этого в рамках Национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» планируется охватить 1844 человек краткосрочным профессиональным обучением и обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».

«В целом, по региону выделено 487 государственных грантов на сумму 596,7 млн тенге. Активными мерами занятости будет охвачен 2101 человек», - добавили в ведомстве.



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#Акмолинская область   #Занятость  
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Автор:

Оксана Матасова

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