Карта «Ата жолы»: в Правительстве рассказали о поддержке бизнесменов кандасов

Для привлечения профессионалов и успешных бизнесменов в Казахстан была разработана миграционная карта «Ата жолы». На сегодня ее получили 55 кандасов, из которых 13 уже прибыли в страну, передает агентство Kazinform.

Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась с вернувшимися кандасами, которые рассказали о своих планах и мнениях о проекте. Среди них специалисты в здравоохранении, нефтегазовой отрасли, строительстве, образовании и IT.

К примеру:

Бекжан Конурбаев из Израиля, эксперт в анестезиологии, хочет улучшить эту сферу в Казахстане.

Саян Хабиденов, работающий над проектом строительства завода в Атырау, имеет 13-летний опыт в нефтегазовой отрасли в России.

Хамза Тлек – ІТ-специалист из Монголии. Планирует реализовать проект в рамках Astana hub.

Болат Абильдин, строительный инженер, участвовал в проектах в Москве и хочет развивать строительную отрасль в Казахстане.

Шабан Динчтюрк из Турции привлекает зарубежных инвесторов и планирует открыть туристическую компанию для привлечения 100 тысяч туристов.

Кандасы поддержали внедрение карты «Ата жолы» и отметили, что многие этнические казахи за рубежом заинтересованы в проекте.

Тамара Дуйсенова заверила, что Правительство поддержит обладателей карты и примет предложения по улучшению проекта.

Карта «Ата жолы» предоставляется этническим казахам на срок до 10 лет при выполнении одного из условий: наличие профессии, упрощённый порядок получения гражданства, востребованная профессия в Казахстане или наличие бизнеса за рубежом. Владельцы карты имеют права на трудоустройство, предпринимательскую деятельность, социальные выплаты, медицинскую помощь и бесплатное среднее образование, но не могут работать на госслужбе, участвовать в выборах или референдумах.

Проект реализуется с прошлого года, 250 человек уже получили консультации в посольствах в 18 странах. Карту можно получить через мобильные приложения или в казахстанских посольствах.