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    12:50, 25 Май 2024 | GMT +6

    Карта «Ата жолы»: в Правительстве рассказали о поддержке бизнесменов кандасов

    Карта «Ата жолы»: в Правительстве рассказали о поддержке бизнесменов кандасов
    Фото: Правительство РК

    Для привлечения профессионалов и успешных бизнесменов в Казахстан была разработана миграционная карта «Ата жолы». На сегодня ее получили 55 кандасов, из которых 13 уже прибыли в страну, передает агентство Kazinform.

    Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась с вернувшимися кандасами, которые рассказали о своих планах и мнениях о проекте. Среди них специалисты в здравоохранении, нефтегазовой отрасли, строительстве, образовании и IT.

    К примеру:

    • Бекжан Конурбаев из Израиля, эксперт в анестезиологии, хочет улучшить эту сферу в Казахстане.
    • Саян Хабиденов, работающий над проектом строительства завода в Атырау, имеет 13-летний опыт в нефтегазовой отрасли в России.
    • Хамза Тлек – ІТ-специалист из Монголии. Планирует реализовать проект в рамках Astana hub. 
    • Болат Абильдин, строительный инженер, участвовал в проектах в Москве и хочет развивать строительную отрасль в Казахстане.
    • Шабан Динчтюрк из Турции привлекает зарубежных инвесторов и планирует открыть туристическую компанию для привлечения 100 тысяч туристов.

    Кандасы поддержали внедрение карты «Ата жолы» и отметили, что многие этнические казахи за рубежом заинтересованы в проекте.

    Тамара Дуйсенова заверила, что Правительство поддержит обладателей карты и примет предложения по улучшению проекта.

    Карта «Ата жолы» предоставляется этническим казахам на срок до 10 лет при выполнении одного из условий: наличие профессии, упрощённый порядок получения гражданства, востребованная профессия в Казахстане или наличие бизнеса за рубежом. Владельцы карты имеют права на трудоустройство, предпринимательскую деятельность, социальные выплаты, медицинскую помощь и бесплатное среднее образование, но не могут работать на госслужбе, участвовать в выборах или референдумах.

    Проект реализуется с прошлого года, 250 человек уже получили консультации в посольствах в 18 странах. Карту можно получить через мобильные приложения или в казахстанских посольствах.

    Теги:
    Правительство РК Бизнес Кандасы Предпринимательство и власть
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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