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    14:46, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Карп и сиг появятся в 19 озерах СКО

    В 2025 году в рамках выполнения обязательств по охране и воспроизводству рыбных ресурсов в Северо-Казахстанской области проводится активное зарыбление рыбохозяйственных водоёмов, передает агентство Kazinform.

    рыба
    Фото: Минсельхоз

    Пользователями водоёмов в 19 озёр региона уже выпущено 93,3 тысячи штук личинок сиговых и карповых видов рыб.

    Среди зарыбленных водоёмов — озёра Долгое Большое, Теренколь, Калдарь, Башкирское, Сладкое, Угловое, Гайдуково, Новое, Стерхово, Беленок, Бузай, Горькое, Евтюшкино, Кривое, Немецкое, Рыбное, Чистое (Менгисер), Карасор и Аксуат. Стоимость работ составила 104 млн тенге. Личинки сиговых видов рыб завозятся из приграничных регионов РФ, а также из специализированных рыбопитомников Акмолинской и Карагандинской областей.

    В рамках госзаказа в Сергеевское водохранилище планируется выпустить 1 млн штук сеголеток карпа.

    Государственные инспекторы Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства продолжают контроль за соблюдением сроков рыболовства. В рамках ежегодной рыбоохранной акции «Нерест» усилены рейдовые мероприятия по предотвращению нарушений природоохранного законодательства.

    Теги:
    СКО Озеро Рыбоводство
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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