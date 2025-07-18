Карп и сиг появятся в 19 озерах СКО

Пользователями водоёмов в 19 озёр региона уже выпущено 93,3 тысячи штук личинок сиговых и карповых видов рыб.

Среди зарыбленных водоёмов — озёра Долгое Большое, Теренколь, Калдарь, Башкирское, Сладкое, Угловое, Гайдуково, Новое, Стерхово, Беленок, Бузай, Горькое, Евтюшкино, Кривое, Немецкое, Рыбное, Чистое (Менгисер), Карасор и Аксуат. Стоимость работ составила 104 млн тенге. Личинки сиговых видов рыб завозятся из приграничных регионов РФ, а также из специализированных рыбопитомников Акмолинской и Карагандинской областей.

В рамках госзаказа в Сергеевское водохранилище планируется выпустить 1 млн штук сеголеток карпа.

Государственные инспекторы Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства продолжают контроль за соблюдением сроков рыболовства. В рамках ежегодной рыбоохранной акции «Нерест» усилены рейдовые мероприятия по предотвращению нарушений природоохранного законодательства.