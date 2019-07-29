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Карнавальный Новруз проведут в столице Азербайджана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Июля 2019, 15:17
Карнавальный Новруз проведут в столице Азербайджана

БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ – Бакинский информационный туристический центр работает над новым проектом по проведению в Баку праздника Новруз. Об этом рассказал Trend директор центра Руфат Багиров, передает МИА «Казинформ».

По его словам, сейчас идет работа над новыми проектами. «Один из них связан с проведением новрузовского карнавала. В планах участие национальных персонажей в карнавале на центральных улицах Баку. Это необычный проект, и хотелось бы сделать так, чтобы туристы, которые будут участвовать в празднестве, вновь желали бы приехать в Баку», - сказал Р. Багиров.

Напомним, что 30 сентября 2009 года праздник Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

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