«Кармен» покажут в выходные в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 и 30 мая ведущий солист «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Меир Байнеш дебютирует в партии Дона Хозе в опере «Кармен» Ж. Бизе. Во второй день в образе Микаэлы на сцену Большого зала театра впервые выйдет солистка оперной труппы Заслуженный деятель Казахстана Жамиля Джаркимбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

29 мая свою интерпретацию роли Микаэлы представит Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова. Заглавную партию темпераментной и свободолюбивой цыганки Кармен исполнят Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина и Татьяна Вицинская. Образ тореадора Эскамильо воплотят Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев и недавно пополнивший оперную труппу «Астана Опера» солист-стажер Расул Жармагамбетов. Цунига – Евгений Чайников, Шынгыс Расылхан, Моралес – Талгат Галеев, Ержан Саипов, Фраскита – кавалер Ордена «Курмет» Айзада Капонова, Мерседес – Гульжанат Сапакова, Елена Ганжа, Данкайро – Ерулан Камел, Ремендадо – Рамзат Балакишиев.

Действие оперы разворачивается в Испании, в первой половине XIX века. В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка Кармен, заметно выделяющаяся среди других работниц сигаретной фабрики. В отличие от первоисточника Бизе облагородил характер своей героини, подчеркнув в нем прямоту чувств и независимость поступков. Авторы либретто ввели в действие оперы колоритные народные сцены. Жизнь темпераментной, пестрой толпы под жгучим солнцем юга, романтические фигуры цыган и контрабандистов, приподнятая атмосфера боя быков с особой остротой и яркостью подчеркивают в опере самобытные характеры Кармен, Хозе, Микаэлы и Эскамильо, драматизм их судеб. Кармен – фатальная женщина, свобода и любовь которой становятся разрушительной как для того, кого она еще недавно любила, так и для нее самой.

Симфонический оркестр, хор, балет и миманс «Астана Опера». Дирижер-постановщик – главный дирижер театра Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев. Режиссер-постановщик – Лоренцо Амато, сценограф-постановщик – Эцио Фриджерио, художник по костюмам – Франка Скуарчапино, художник по свету – Якопо Пантани, художник по проекциям – Серджио Металли. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Ассистент режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов. Балетмейстеры-постановщики – Елена Шерстнева, Заслуженный деятель Казахстана Турсынбек Нуркалиев, ответственный концертмейстер, редактор синхрона – Елена Сахно, руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви по одноименной новелле Проспера Мериме.

Начало спектаклей: 29 мая в 18.00, 30 мая в 17.00.



