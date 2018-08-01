Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 15 °С
Алматы: 28 °С
USD 346.70 EUR 406.44
RUB 5.56 CNY 50.74
Скачать

Кармакшинский мастер создает фигурки из рога

1 Августа 2018 10:54 173
Поделиться:
Кармакшинский мастер создает фигурки из рога

КАЗАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Житель Кармакшинского района Кызылординской области Самалбек Бурабаев создает фигурки из рога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанский документальный фильм «Алтын Эмель» получил приз в Китае
Пять сакральных мест Экибастуза вошли в спецпроект «Духовные святыни Казахстана» Раскопки царского кургана ведутся в Астане

Мастер создает из рога притягательные фигурки животных и птиц.

«Я работаю учителем по трудовому обучению в Кармакшинской школе. Для того чтобы заниматься ремесленничеством, нужно, в первую очередь, работать с усердием, всей душой и обладать определенной сноровкой, умениями. На подготовку материала у меня уходит около недели. Рог нужно замочить в воде, затем прокипятить либо потомить на горячих углях. В этом состоянии с рогом можно уже работать: отшлифовывать, придавать нужную форму», - делится шебер.

Кармакшинский мастер создает фигурки из рога

В будущем С. Бурабаев не прочь поделиться секретами своего мастерства в авторской монографии.

«Мой отец занимался изготовлением камчи, седел, упряжек. Моя тяга к ремесленничеству, думаю, передалась мне от него. Я пристрастился к изготовлению изделий из рога. И на своих уроках также стараюсь приобщить своих учеников к своему любимому делу. Отрадно, что интерес у ребят к нему высок», - говорит С. Бурабаев.

Кармакшинский мастер создает фигурки из рога
Кармакшинский мастер создает фигурки из рога

Сегодня искусные произведения мастера получили широкую известность. К ремесленнику поступает много заказов. Цена одного изделия варьируется в диапазоне от трех до 30 тысяч тенге.

Следует отметить, что резные фигурки из рога С. Бурабаева выставлялись в музее этноаула мемориального комплекса Коркыт ата и на Международной специализированной выставке «Астана «ЭКСПО-2017». 


Кармакшинский мастер создает фигурки из рога
Автор: Сарсенкул Назар

Перевод: Багдат Хасенова

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Культура,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив