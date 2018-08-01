Кармакшинский мастер создает фигурки из рога

КАЗАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Житель Кармакшинского района Кызылординской области Самалбек Бурабаев создает фигурки из рога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мастер создает из рога притягательные фигурки животных и птиц.

«Я работаю учителем по трудовому обучению в Кармакшинской школе. Для того чтобы заниматься ремесленничеством, нужно, в первую очередь, работать с усердием, всей душой и обладать определенной сноровкой, умениями. На подготовку материала у меня уходит около недели. Рог нужно замочить в воде, затем прокипятить либо потомить на горячих углях. В этом состоянии с рогом можно уже работать: отшлифовывать, придавать нужную форму», - делится шебер.





В будущем С. Бурабаев не прочь поделиться секретами своего мастерства в авторской монографии.

«Мой отец занимался изготовлением камчи, седел, упряжек. Моя тяга к ремесленничеству, думаю, передалась мне от него. Я пристрастился к изготовлению изделий из рога. И на своих уроках также стараюсь приобщить своих учеников к своему любимому делу. Отрадно, что интерес у ребят к нему высок», - говорит С. Бурабаев.







Сегодня искусные произведения мастера получили широкую известность. К ремесленнику поступает много заказов. Цена одного изделия варьируется в диапазоне от трех до 30 тысяч тенге.

Следует отметить, что резные фигурки из рога С. Бурабаева выставлялись в музее этноаула мемориального комплекса Коркыт ата и на Международной специализированной выставке «Астана «ЭКСПО-2017».





Автор: Сарсенкул Назар



Перевод: Багдат Хасенова