«Карлаг: память во имя будущего» - значимый и важный проект для молодежи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинской академии «Bolashaq» в рамках проекта «Карлаг: память во имя будущего» ведется исследование судеб репрессированных граждан. Как отмечают инициаторы проекта, мероприятия, проводимые по данному направлению, очень важен для молодежи. О проекте подробнее рассказала проректор академии «Bolashaq» нашему корреспонденту МИА «Казинформ».

90 лет назад на территории Карагандинской области был основан один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей, который состоял в системе ГУЛАГ НКВД СССР. Сотни и тысячи судеб сломали эти лагеря. И нынешнее поколение должно помнить о тех суровых временах, чтобы не повторять ошибки прошлого. Такого мнения и Глава государства. Эксперты, историки и потомки жертв политических репрессии считают, что Президент страны вчера в своем обращении поднял очень актуальную тему. Среди них и наш собеседник - к.п.н., профессор, проректор по научной работе и международному сотрудничеству в Академия «Bolashaq» Смолькина Татьяна .

-Татьяна Петровна, насколько актуальны были вопросы, касающиеся репрессированных, которые поднял во время выступления Президент?

- Очень важное выступление Президента страны. Как приятно понимать, что первый руководитель нашего государства обращает внимание соотечественников на дату 31 мая - День памяти жертв политических репрессий. Это обращение значимо, потому что современное молодое поколение нашей страны мало что знает о трагедии, которую пережили их деды и прадеды, о тысячах загубленных судеб узников Гулага системы НКВД. В то смутное и тревожное время, в беспощадных жерновах советской тоталитарной машины сотнями тысяч погибали вольнодумцы и случайные жертвы системы, люди с активной жизненной позицией и граждане, на которых писали доносы подлые завистники. Бездушная тоталитарная машина не щадила никого. Вот уже несколько дней на одном из республиканских каналов идет сериал «Алжир», смотрю его и боль пронзает сердце. Мозг не хочет воспринимать жизнь с экрана как правду. Понимаю, что в кино показано только 30% правды, и в реальной жизни лагеря было всё ещё ужаснее и трагичнее, но я всё равно смотрю и благодарна кинематографистам, которые смело открывают страницы этого мрачного и тяжелого периода жизни СССР.

-Когда вы начали ваш проект? И что охватывает данный проект?

- В Академии «Bolashaq» уже почти 14 лет мы реализуем проект «Карлаг: память во имя будущего». Когда у нашего научного руководителя и идейного вдохновителя Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича возникла идея изучить этот период жизни нашей страны, мы даже не могли предположить насколько значимым и важным, тяжелым и ошеломляющим станет погружение в проблему политических репрессий тоталитаризма.

Первыми в проекте были изданы три тома воспоминаний бывших узников КАРЛАГа «Вечная боль суровых времен». В четвертом томе «Творчество в неволе» отражено художественное творчество узников КАРЛАГа: репродукции картин Борхмана И.А., Васильева А.Ф., Маслина М.В., Покровской Л.И., Соостера Ю., Эйферта В.А., Фогелера Г.Е. и др.. Мы писали о судьбах художников Карлага, о тех людях, которые, несмотря на бесчеловечные условия труда и существования, продолжали писать картины, творить и жить по законам красоты. В книге размещены репродукции их картин, а также фотографии экспонатов, памятников, установленных жертвами репрессий, копии архивных документов.

Следующий том «Карлаг: Кенгирское восстание» (на русском языке) освещает историю Кенгирского восстания 1954 года. Автор книги – профессор Алланиязов Т.К., на значительном документальном материале исследовал узловые аспекты истории восстания заключенных 3-го отделения Степного лагеря МВД СССР (16 мая – 26 июня 1954 года). Выявлены и проанализированы причины, характер и движущие силы восстания. Определены и раскрыты этапы восстания, показаны их конкретное содержание и специфика. Дается характеристика действий сторон в ходе «мирного» противостояния и силового подавления. Конкретизированы содержание процесса следствия и результаты суда над руководителями и активными участниками восстания. Охарактеризованы место и роль восстания в новейшей политической истории. Эту книгу при поддержке посольства Украины в Казахстане перевели на украинский язык и издали в Украине.

Работа проделана очень большая. О всех книгах проекта я могу рассказывать долго. Сейчас уже в нашем проекте насчитывается более 40 самых разных изданий. Посмотреть на все изданные работы можно на нашем сайте.

-Какие мероприятия в рамках данного проекта вы еще проводите?

- Издание книг – это лишь часть нашей работы. Постепенно мы расширили формы работы. Мы проводим конференции и симпозиумы, приглашаем ученых из-за рубежа и сами проводим презентации проекта в разных странах. Мы оказываем поддержку кинематографистам в создании документальных фильмов о Карлаге и судьбах узников. Одним из направлений проекта стал спектакль «Ахико из Актаса», поставленный Алматинским театром им. М. Ауэзова. Данный спектакль увидели зрители не только у нас в стране, но и бывшие военнопленные в Японии. Ежегодно за собственные средства мы организовываем экскурсии в Музей памяти жертв политических репрессий в поселке Долинка Карагандинской области. Это волонтерское направление нашей работы, которое за эти годы мы реализовали уже более чем для пяти тысяч человек. Все студенты первого курса, которые поступают в Академию обязательно посещают данный музей. Веселые и шумные ребята едут на экскурсию, возвращаются оттуда они уже с совсем иными глазами.

-Как вы считаете, насколько он интересен для молодёжи?

- Проект важен и значим. Могу привести маленький пример. Все студенты первого курса, которые поступают в Академию «Bolashaq» обязательно посещают c экскурсией музей поселка Долинка. В здании музея ранее располагалось управление системой лагерей Карлага. Веселые и шумные ребята едут на экскурсию, возвращаются оттуда они уже с совсем иными глазами. В автобусе тихо. Происходит серьезная ломка сознания, переосмысление прошлой жизни. Мне кажется, что самая важная часть нашей деятельности – работа с молодежью.

Мы привлекаем наших студентов для работы в архивах, написании книг, выступлении на конференциях и презентациях проекта. Чтение и работа с настоящими архивными материалами, документами о местах захоронения узников, расстрельными списками заключенных, реальные судьбы узников лагерей – это воспитывает молодежь эффективнее, чем уроки истории даже в самой лучшей школе.

-Думаю, на этом вы не остановитесь. Какие у вас планы на ближайшее время?

В пятницу, 29 мая, мы провели церемонию оглашения результатов второго Международного конкурса сочинений молодежи по теме Карлага. Одним из победителей конкурса стал Рязанцев Никита, студент 3 курса Рыбинского государственного авиационного технологического университета имени П. А. Соловьева из Воркуты, Российская Федерация. Дедушка нашего победителя когда-то был узником Карлага и тут похоронен. Мы пригласили Никиту в наш город, как только закончится карантин, чтобы он смог посетить значимые для его семьи места.

Уникальные материалы проекта уже были представлены читателям в самых разных странах: России, Украине, Беларуси, Молдове, Румынии, Японии, Грузии, Германии, Австрии, США и других странах. Мы рассылаем безвозмездно книги в крупнейшие библиотеки мира. Книги издаются на казахском, русском, английском языках, и часть из них уже переведена на немецкий, японский, украинский, румынский языки. В настоящее время мы заканчиваем перевод новой книги о деятелях культуры в Карлаге на французский язык.

Работы сделано много, но еще больше предстоит нам сделать. Намечены проекты по изучению голода в Казахстане в тридцатые годы. Совсем мало раскрыты вопросы по депортации народов, ведь часть архивов до сих пор закрыта. Мы надеемся, что после обращения нашего Президента ученым позволят работать с полным объемом архивных материалов.

Хочется выразить огромную благодарность Нурлану Орынбасаровичу Дулатбекову - руководителю проекта «КарЛаг» за труд старание и терпение. Нам, потомкам репрессированных в годы ГУЛАГа, КарЛага и прочих лагерей, очень важно знать то, что происходило в эти страшные времена с людьми, независимо от их национальности и вероисповедания.

Мы будем помнить это, чтобы никогда не повторилось ничего подобного!

фото:el.kz