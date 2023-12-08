«Қарызсыз қоғам»: Финансовая грамотность будет преподаваться со школьной скамьи

В партии «AMANAT» подвели итоги реализации проекта «Қарызсыз қоғам» за год. Эксперты, участвовавшие в повышении финансовой грамотности населения, были награждены благодарственными письмами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек остановился на важности данного проекта и поблагодарил экспертов, принимавших участие в повышении финансовой грамотности населения.

— Мы можем с уверенностью сказать, что ваш упорный труд дал ответы на многие вопросы, волнующие население. Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана дал положительную оценку проекту и поручил Правительству совместно с партией расширить его масштаб. Планируется, что со следующего года проект «Қарызсыз қоғам» охватит все регионы страны и порядка 750 тысяч человек пройдут обучение финансовой грамотности. Будут открыты проектные офисы по всей стране для консультирования граждан по финансовым и правовым вопросам. Уже сейчас результаты нашей работы положительно влияют на жизни тысяч граждан, — сказал он.

В ходе мероприятия участникам проекта были вручены благодарственные письма от имени Председателя партии. Среди них финансовые эксперты, которые вели специальные обучающие курсы и сотрудники филиалов партии, активно участвовавшие в реализации проекта.

Руководитель проекта «Қарызсыз қоғам» Акмарал Бекмурзаева рассказала, что среди участников проекта большое количество многодетных матерей.

— Средний возраст участников — 43 года. 65% из них имеют кредиты. Доля тех, у кого срок погашения долга превышает 90 дней — 18%. Совокупный семейный доход каждого второго участника составляет менее 100 тысяч тенге. Кроме того, треть из прошедших обучение, имеют более двух кредитов. Среди участников встречались и пенсионеры, которым приходилось выплачивать кредиты своих детей. Для данной категории лиц наши эксперты помогают собрать и подготовить необходимые документы для процедуры банкротства физических лиц. Мы стремимся помочь этим людям преодолеть финансовые трудности и начать новую жизнь без долгов, — сказала она.

Напомним, в апреле этого года партия «AMANAT» и Halyk Bank объявили о запуске проекта «Қарызсыз қоғам» и подписали соответствующий меморандум. Первый учебный курс стартовал 2 мая, проект реализован в 8 регионах страны. В частности, за это время 65 тысяч жителей Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Мангистауской областей прошли курс обучения по повышению финансовой грамотности.

С момента старта «Қарызсыз қоғам» было пресечено 1405 мошеннических действий в отношении участников проекта путем своевременного предоставления правовых консультаций, оказания помощи в написании заявлений в полицию и подготовки документов в суд.

Более 90% участников образовательного процесса выразили желание увеличить свой доход. Эксперты оказывали содействие в написании бизнес-планов, подаче заявок на грантовое финансирование и льготное кредитование. Кроме того, они помогали изучить рынок, конкурентов, создать уникальное торговое предложение, научили рассчитывать себестоимость продукции и работать без потерь.

Стоит отметить, что в следующем году планируется обучение основам финансовой грамотности со школьной скамьи. Для этого совместно с Правительством будут разработаны учебные пособия для школьников, студентов колледжей и вузов.

Таким образом, в рамках проекта «Қарызсыз қоғам» формируется личная финансовая ответственность каждого участника за себя и своих близких, культура планирования финансовых расходов.