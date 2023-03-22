Карина Ибрагимова вышла в полуфинал женского ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница женской сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова провела свой третий бой на чемпионате мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном поединке весовой категории до 57 килограммов соперницей Ибрагимовой стала венесуэльская спортсменка Омайлин Алькала. Сильнейшей по итогам противостояния оказалась казахстанская боксерша, взявшая верх со счетом 5:0. Она вышла в полуфинал, таким образом гарантировав себе как минимум бронзовую награду.

Напомним, что в своих предыдущих боях на женском ЧМ-2023 Карина Ибрагимова одержала две досрочные победы.

Первой полуфиналисткой мирового первенства в Нью-Дели от Казахстана стала Алуа Балкибекова (48 кг), победившая Эриван Барут из Турции.