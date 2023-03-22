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    16:20, 22 Март 2023 | GMT +6

    Карина Ибрагимова вышла в полуфинал женского ЧМ-2023 по боксу

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница женской сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова провела свой третий бой на чемпионате мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертьфинальном поединке весовой категории до 57 килограммов соперницей Ибрагимовой стала венесуэльская спортсменка Омайлин Алькала. Сильнейшей по итогам противостояния оказалась казахстанская боксерша, взявшая верх со счетом 5:0. Она вышла в полуфинал, таким образом гарантировав себе как минимум бронзовую награду.

    Напомним, что в своих предыдущих боях на женском ЧМ-2023 Карина Ибрагимова одержала две досрочные победы.

    Первой полуфиналисткой мирового первенства в Нью-Дели от Казахстана стала Алуа Балкибекова (48 кг), победившая Эриван Барут из Турции.


    Теги:
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