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    20:23, 23 Март 2023 | GMT +6

    Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Карина Ибрагимовавыступила в полуфиналеженского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели и одержала победу над соперницей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В полуфинальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Карина Ибрагимова сразилась с представительницей Тайваня Линь Юйтин и одержала победу по очкам.

    Таким образом, Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира и поборется за «золото».

    Карина Ибрагимова в третий раз получит за выступление на мировом первенстве медаль и впервые это будет минимум «серебро»: в 2018 и 2022 годах спортсменка из Казахстана становилась бронзовым призером. Также она в прошлом году выигрывала «золото» чемпионата Азии.

    Ранее казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела свой полуфинальный бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели и уступила сопернице, завершив выступление на турнире с бронзовой медалью.


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