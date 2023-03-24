Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Карина Ибрагимовавыступила в полуфиналеженского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели и одержала победу над соперницей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Карина Ибрагимова сразилась с представительницей Тайваня Линь Юйтин и одержала победу по очкам.

Таким образом, Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира и поборется за «золото».

Карина Ибрагимова в третий раз получит за выступление на мировом первенстве медаль и впервые это будет минимум «серебро»: в 2018 и 2022 годах спортсменка из Казахстана становилась бронзовым призером. Также она в прошлом году выигрывала «золото» чемпионата Азии.

Ранее казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела свой полуфинальный бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели и уступила сопернице, завершив выступление на турнире с бронзовой медалью.