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    20:00, 25 Март 2023 | GMT +6

    Карина Ибрагимова стала серебряным призером ЧМ по боксу

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    Фото: sports.kz.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова выступила в финале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финальном поединке в весовой категории до 57 кг Ибрагимова сразилась с итальянской спортсменкой Ирмой Тестой и уступила ей единогласным решением судей.

    Таким образом, Карина Ибрагимова завершила выступление на женском ЧМ-2023 по боксу с серебряной медалью.

    Этот результат все равно стал лучшим в карьере Ибрагимовой: ранее она дважды выигрывала «бронзу» на мировом первенстве — в 2018 и 2022 годах; также в прошлом году выигрывала чемпионат Азии.

    Что касается ее соперницы, то Ирма Теста впервые в карьере завоевала «золото» чемпионата мира — в прошлом году она становилась серебряным призером; также она завоевала «бронзу» на Олимпиаде-2020 и «золото» на чемпионате Европы-2019.


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