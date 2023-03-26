Карина Ибрагимова стала серебряным призером ЧМ по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова выступила в финале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 57 кг Ибрагимова сразилась с итальянской спортсменкой Ирмой Тестой и уступила ей единогласным решением судей.

Таким образом, Карина Ибрагимова завершила выступление на женском ЧМ-2023 по боксу с серебряной медалью.

Этот результат все равно стал лучшим в карьере Ибрагимовой: ранее она дважды выигрывала «бронзу» на мировом первенстве — в 2018 и 2022 годах; также в прошлом году выигрывала чемпионат Азии.

Что касается ее соперницы, то Ирма Теста впервые в карьере завоевала «золото» чемпионата мира — в прошлом году она становилась серебряным призером; также она завоевала «бронзу» на Олимпиаде-2020 и «золото» на чемпионате Европы-2019.