Карина Ибрагимова отправила соперницу в нокдаун на чемпионате мира по боксу

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Карина Ибрагимова провела свой второй бой на женском чемпионате мира-2023 в Нью-Дели и победила свою соперницу из Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В поединке 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов Карина Ибрагимова встретилась на ринге с азербайджанкой Махсати Хамзаевой. Во втором и третьем раундах Карина Ибрагимова отправила соперницу в нокдаун, после чего рефери остановил поединок, отдав победу казахстанке.

Ранее на старте ЧМ-2023 Карина Ибрагимова досрочно победила колумбийскую спортсменку Валерию Арболеду Мендосу.

Сегодня Алуа Балкибекова (до 48 кг) победила россиянку Юлию Чумгалакову. Также на ринг от Казахстана 21 марта выйдут Аида Абикеева (до 63 кг), Римма Волосенко (до 60 кг) и Надежда Рябец (до 66 кг).

Женский чемпионат мира по боксу в Нью-Дели продлится до 26 марта.