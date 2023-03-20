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    21:22, 19 Март 2023 | GMT +6

    Карина Ибрагимова  нокаутом выиграла первый бой на ЧМ-2023 по боксу

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    Фото: instagram.com/boxingkazakhstan
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова провела свой первый поединок на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/16 финала в весовой категории до 57 кг Ибрагимова сразилась с колумбийкой Валерией Арболедой Мендосой и одержала досрочную победу во втором раунде.

    Таким образом, Карина Ибрагимова вышла в 1/8 финала мирового первенства.

    Ибрагимова дважды поднималась на пьедестал на чемпионате мира — в 2018 и 2022 годах она становилась бронзовой призеркой. В прошлом году спортсменка из Казахстана выиграла золотую медаль на чемпионате Азии.


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