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    23:55, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Кариму Масимову продлили арест

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок содержания под стражей экс-главы КНБ Карима Масимова продлен до 6 июля. Информацию об этом подтвердили МИА «Казинформ» в Комитете национальной безопасности РК.

    Бывший заместитель председателя КНБ, начальник службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов также остается под стражей до 6 июля.

    Срок содержания под стражей заместителя председателя КНБ Даулета Ергожина продлен до 13 июля.

    Как сообщалось, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.



    Теги:
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